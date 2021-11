Suspeito de matar empresário mineiro por dívida de R$ 20 milhões é preso

Uma dívida de R$ 20 milhões foi o motivo da morte de um empresário de 60 anos. O crime ocorreu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em 2017. O idoso foi perseguido no trânsito e morto por diversos tiros dentro do próprio carro. A vítima morreu na hora.

De acordo com a Polícia Civil, que divulgou o resultado da investigação nesta quarta-feira (3), quatro homens estariam envolvidos na emboscada. Porém, somente um envolvido no crime foi preso. Os outros três morreram antes da conclusão do inquérito, que demorou cerca de um ano e meio para ser finalizado.

O mandante do crime e também participante da execução do empresário, conforme as investigações, foi outro empresário da região, um homem de 73 anos, conhecido na cidade por comprar dívidas de empresas em falência e realizar a cobrança dos devedores por meio de intimidação e até mesmo violência.

“A vítima estaria devendo cerca de R$ 20 milhões a um empresário da região, que comprava dívidas de empresas e as cobrava com uso de violência. O homem se recusou pagar e foi morto”, explicou o delegado que está à frente do caso, Guilherme Catão.

Ainda conforme o delegado, dias após o assassinato, este mesmo cobrador de dívidas procurou o sócio da vítima para cobrar a dívida fazendo uso de intimidação. “Para o sócio da vítima ele cobrou R$ 400 mil à vista. Com medo de também ser morto, o homem ia pagar, porém, familiares da vítima ficaram sabendo da intimidação e acionaram a polícia”, contou o delegado.

Envolvidos

Conforme a Polícia Civil, dos quatro envolvidos, dois eram matadores de aluguel e foram mortos durante a investigação. O mandante do crime, o empresário, de 73 anos, morreu em casa, de infarto, no ano passado. Somente um dos envolvidos foi preso.

Fonte: O Tempo