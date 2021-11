Torcida do Galo vai à loucura no Mineirão após gol; veja vídeo da reação

Com 100% do público liberado em Belo Horizonte, a torcida do Atlético vai fazendo a festa no Mineirão, na noite desta quarta-feira (3), com a vitória parcial em cima do Grêmio por 1 a 0. O primeiro gol da partida foi marcado por Matias Zaracho, com assistência de Diego Costa, aos 11 minutos e a torcida alvinegra foi à loucura durante a comemoração.

Reação da torcida do Atlético após gol de Zaracho, em jogo contra o Grêmio, no Mineirão. 55 mil atleticanos são esperados no estádio. via @giovannapiresm @otempo pic.twitter.com/jZQ5fk62WZ — Gabriel Moraes (@gabrieumoraes) November 4, 2021

Fonte: O Tempo