Vencer o Grêmio para seguir tranquilo na tabela

Uma vitória hoje contra o Grêmio se tornou ainda mais importante para o Atlético. Os adversários conseguiram reduzir um pouco a vantagem, e o Galo não pode bobear. Nada para assustar jogadores, atletas e comissão técnica, mas a pressão vai ser grande nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Mais do que nunca, o fator psicológico será decisivo para o time do técnico Cuca conquistar o título nacional. Serão todos contra o Atlético de agora em diante. Todo mundo vai querer tirar ponto do líder. Futebol para ser campeão o Atlético tem de sobra. Entendo a derrota para o Flamengo, no último sábado, como uma situação normal do Brasileirão. São dois dos principais times do país na atualidade. Bom que a partir de hoje o Atlético vai poder contar com 100% da presença do seu torcedor nas arquibancadas do Mineirão. A força da Massa será decisiva nesta reta final de disputa para criar aquela sinergia no Gigante. Até ontem, 45 mil ingressos já tinham sido vendidos, e hoje à noite é certeza de casa logo mais na Pampulha. Um abraço!