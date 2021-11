Vídeo mostra acidente que matou dois jovens em avenida de Juiz de Fora

Dois jovens, uma moça de 21 e um rapaz de 22 anos, morreram no fim da noite da última terça-feira (2), após o carro em que estavam perder o controle e atingir uma árvore na avenida Brasil, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o carro perde o controle e sai da pista.

Assista:

Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta das 23h56 na via, que fica no bairro Ladeira. O carro, um Volkswagen Voyage preto, teria perdido o controle após passar no desnível do cruzamento da avenida com a ponte do Ladeira, perdendo o controle e rodando na via.

No carro estavam cinco pessoas, deixando, além dos dois jovens mortos, um outro rapaz de 18 anos gravemente ferido, com diversos traumas pelo corpo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista de 21 anos e um adolescente de 17, que também estava no veículo, também sofreram ferimentos e foram encaminhados para hospitais da cidade.

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada no local e fez os levantamentos iniciais para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Jovens estavam em bar

Conforme a Polícia Militar (PM), um dos passageiros do carro contou que ele e os demais jovens estavam em um bar. Ao sair do local, o motorista teria passado a dirigir em alta velocidade, perdendo o controle do carro.

Ainda segundo a corporação, não possível verificar se o condutor tinha sintomas de embriaguez, uma vez que ele estava sedado na unidade de saúde. Entretanto, também não qualquer relato dos médicos sobre quaisquer sintomas no jovem.

