Adesivo de vacina contra Covid produz resposta imunológica melhor do que injeção

Um adesivo para a pele para administrar vacinas Covid-19 pode oferecer maior proteção imunológica do que as injeções tradicionais, de acordo com um estudo em ratos, cujo primeiros achados foram publicados nessa semana por pesquisadores australianos. Os camundongos desenvolveram mais anticorpos e ficaram completamente imunes com uma única dose.

O metódo é uma alternativa indolor aos que possuem medo de injeção e também tem outras vantagens: pode ser armazenado em temperatura ambiente e ser autoaplicado.

“Queríamos encontrar uma alternativa que fosse estável por tempo suficiente para percorrer a última milha, especialmente em ambientes com recursos limitados”, disse David Muller , da Universidade de Queensland em Brisbane, Austrália, ao site News Cientist. A razão para a forte resposta dos anticorpos, segundo Muller, é que a pele está cheia de células imunológicas.

tecnologia em si não é nova, e Muller já havia utilizado para outras vacinas contra influenza e poliomielite . Com a pandemia, os pesquisadores decidiram testar se ela funcionaria para vacinas contra Covid-19. Para isso, testaram o adesivo cutâneo com uma vacina candidata chamada HexaPro, desenvolvida por pesquisadores da Universidade do Texas, que ainda está em ensaios clínicos, mas é mais estável ao calor e mais barata. As variantes alfa e beta do coronavírus foram as elegidas para o experimento.

O adesivo tem um centímetro de largura é 5.000 pontas de plástico minúsculas, cada uma com um quarto de milímetro de comprimento e revestidas com vacina. Um teste do adesivo cutâneo em humanos começará no próximo ano.

Fonte: O Tempo