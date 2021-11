Adolescente flagra estupro da irmã de 10 anos e padrasto é preso em Contagem

Após ouvir um barulho vindo do quarto da irmã, um adolescente de 15 anos flagrou o padrasto estuprando a menina, de 10 anos, no bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito, de 25 anos, acabou preso nesta quinta-feira (4) pela Polícia Civil (PC), após o adolescente denunciar o crime.

A criança compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade, acompanhada pela mãe, onde foi ouvida por uma psicóloga e relatou como o crime aconteceu.

Durante a oitiva, promovida de forma especializada por conta da idade da vítima, a criança deu detalhes, contando que o padrasto foi até a cama dela pela manhã e passou a mão em sua região íntima.

O irmão da menina também prestou depoimento, relatando que foi até o quarto após ouvir um barulho, momento em que presenciou a criança com a perna aberta e o padrasto sobre ela.

Preso ao tentar intimidar

O homem de 25 anos foi até a delegacia no momento do depoimento, com o objetivo de intimidar a esposa e a enteada. Entretanto, ele acabou prestando depoimento, negou o abuso, mas terminou preso pelo estupro de vulnerável.

“O investigado foi preso com base no artigo 217-A do Código Penal – ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos”, finalizou a PC.

Fonte: O Tempo