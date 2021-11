América pede, mas clássico contra o Galo será com torcida única

O clássico entre Atlético e América pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro será com torcida única no Mineirão, neste domingo (7). O Coelho chegou a solicitar a presença da torcida visitante, o Galo disse que liberaria, mas, de acordo com os protocolos da Prefeitura de Belo Horizonte contra a Covid-19, não será possível a presença das duas torcidas.

“A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que estão mantidas as regras de funcionamento para os jogos de futebol profissional. Conforme consta no protocolo, deve ser torcida única, com torcedores somente do time mandante do jogo”, confirmou a prefeitura ao Super.FC.

América lamenta

Por nota, o América se manifestou nesta quinta-feira (4) sobre o assunto. O clube afirma que “procurou todos os caminhos possíveis para ter a torcida americana presente no clássico do próximo domingo, porém, a solicitação do clube não foi atendida por conta do protocolo da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES)”.

O Coelho reforçou também que se reuniu com representantes da Federação Mineira de Futebol, do Atlético e da Prefeitura de Belo Horizonte para tratar sobre a presença do torcedor, mas recebeu negativa devido aos protocolos específicos.

“A PBH liberou 100% da capacidade de público em eventos e nos estádios de futebol da capital, mas a portaria da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) determina que haja torcida única, somente do clube mandante”, esclareceu o América.

Fonte: O Tempo