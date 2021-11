Baixo investimento na educação investimento se reflete em casa

O TEMPO mostrou nessa segunda-feira (3), o investimento na área está devagar. Até agosto, 654 cidades mineiras ainda não tinham aplicado o recurso mínimo exigido pela Constituição – de 25% da receita proveniente de *A professora Ana Luiza* diz não entender de regra orçamentária, mas de uma coisa ela não tem dúvida: é preciso ter mais recurso para a educação . No entanto, como, o investimento na área está devagar. Até agosto, 654 cidades mineiras ainda não tinham aplicado o recurso mínimo exigido pela Constituição – de 25% da receita proveniente de impostos – em manutenção e desenvolvimento do ensino. Desse total, 151 municípios nem sequer atingiram 15% até o período, entre elas, Belo Horizonte

“Mais do que nunca, acho necessário investir na informatização das escolas”, afirma a educadora da rede municipal de ensino da capital. Ela atua da região Nordeste e pediu anonimato, por medo de sofrer retaliações.

Ana Luiza reconhece que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) investiu em educação continuada dos professores, por meio de uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mas, ainda assim, sentiu falta de suporte para aquisição de equipamentos para docentes e alunos. “Tiramos os recursos do nosso próprio bolso”, critica, ao narrar que comprou um novo computador e um celular para ministrar as aulas remotas.

Segundo ela, as escolas ganharam apenas alguns celulares para que a administração das unidades fizessem a busca ativa dos estudantes que não compareciam às aulas. Para a educadora, a sensação é de um ano perdido. “A situação está dramática. É como se os alunos não tivessem feito o primeiro ano”, disse ela, que leciona para estudantes do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental.

As aulas e algumas atividades eram gravadas e postadas nos grupos de WhatsApp . “Mas nem todo pai tinha acesso à internet . Vimos famílias querendo participar das atividades, mas elas não tinham condição”, relatou a trabalhadora.

*Nome fictício

Adaptações

Preocupada com o desenvolvimento dos dois filhos, a dona de casa Silvânia da Cruz Macedo, 44, investiu em aulas de reforço para que suas crianças não ficassem defasadas. “Sozinha, eu não estava dando conta”, revela. A família apertou o orçamento e tirou do próprio bolso R$ 120 mensalmente, ao longo de cinco meses, para pagar aulas particulares do filho Pietro, 11, que está no sexto ano. Já a caçula Noara, 7, ainda tem dificuldade para ler e segue com o reforço.

Para Silvânia, a pandemia de Covid foi uma grande surpresa para todos e, ainda assim, ela se sentiu privilegiada de poder ter computador, celular e pacote de dados. Muitos colegas dos filhos não tiveram a mesma ‘sorte’, frisou ela.

“No primeiro ano de pandemia foi até compreensível, porque ainda não se sabia quem não tinha telefone, celular, internet. Mas depois de um ano? Tinha que ter esse investimento (em equipamentos), todas as pesquisas e tarefas que as crianças fazem hoje são na frente de um computador”, ressaltou.

Prefeitura de Belo Horizonte diz que fez estudo e investimento

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) de BH informou que, no início da pandemia, assim que foi detectado que o retorno às aulas demoraria, começou a ser definida para cada faixa etária e para cada condição familiar a melhor forma de abordagem do ensino remoto. “Foi entendido que não adiantaria a exposição de conteúdos sem identificar exatamente a condição de acesso e qual a melhor metodologia de abordagem em cada etapa da educação”, declarou, em nota. Assim, foram feitos, entre junho e agosto de 2020, estudos minuciosos sobre conectividade e as condições de cada família e, a partir daí, definidas estratégias. A Smed informou ainda que foram adquiridos 47 mil chips com pacote de dados, mais de 45 mil tablets e 2.500 notebooks para os educadores.

