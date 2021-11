Bancária que trabalhava ‘sem segurança’ será indenizada em R$ 20 mil em Minas

A funcionária de um banco que alegou que trabalhava sem segurança necessária conseguiu na Justiça o direito de receber indenização de R$ 20 mil. De acordo com a ex-empregada, ela era obrigada a prestar serviço em local sem portas com detectores de metal, vigilantes e outros equipamentos de segurança. O caso aconteceu em Caratinga, na região Vale do Rio Doce.

No processo, o banco defendeu que não era obrigado a instalar portas giratórias nas agências. Bastava, segundo a instituição financeira, “a contratação de vigilante, alarme e mais um dispositivo a seu critério, questionando a constitucionalidade de lei estadual sobre o tema”.

Ao analisar o caso, o juiz Jônatas Rodrigues de Freitas, titular da Vara do Trabalho de Caratinga, ressaltou que o empregador deve adotar medidas para dar maior segurança aos funcionários. Segundo o juiz, “ainda que não houvesse legislação exigindo determinados requisitos para o funcionamento de uma agência bancária, isso não afastaria seu dever de dar segurança a seus empregados”.

Na avaliação do magistrado, a falta de segurança traz danos morais aos trabalhadores. “Quando se identifica que este empregador se dedica a lidar com recursos financeiros, em especial, com muito mais razão, já que a responsabilidade por quaisquer ocorrências dentro do ambiente bancário atrairia sua responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, exatamente pelo maior risco inerente”, ressaltou.

Em depoimento, a trabalhadora confirmou que, após a transformação da agência em que trabalhava em posto de atendimento, além do vigilante, foi retirada a porta giratória que trazia mais segurança para os trabalhadores. Mas, de acordo com o juiz, não importa se o local de trabalho, a partir de determinado momento, era apenas um posto de atendimento avançado ou uma agência bancária.

“O empregador, em se tratando de local muito mais exposto do que qualquer outro ambiente, tinha o dever de cercá-lo de todas as medidas de segurança, sendo ou não uma exigência especial legal”, escreveu na sentença. Por isso, o juiz fixou a multa. O banco recorreu, mas a condenação foi mantida.

Fonte: O Tempo