Betim rebate fala de secretário de Infraestrutura sobre Rodoanel

A discussão sobre o projeto de construção do Rodoanel metropolitano ganhou capítulo novo. Em entrevista ao Café com Política, da rádio Super 91,7 FM, nesta quarta-feira (3), o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado, Fernando Marcato, afirmou que uma segunda consulta pública sobre o projeto foi aberta e que, durante todo o processo, manteve diálogo, principalmente com a Prefeitura de Betim. O município apresentou traçado alternativo para a construção, por considerar que o estudo do governo, além de ser mais oneroso, prejudicaria a cidade, que seria cortada ao meio.

A informação foi rebatida pelo secretário municipal de Ordenamento e Habitação de Betim, Marco Túlio de Freitas, que pontuou que o Estado apenas fingiu ter ouvido a proposta e não deixou que ela fosse sequer apresentada (leia abaixo trechos das entrevistas).

Encontro

A nova proposta de traçado do Rodoanel será apresentada hoje em audiência pública, que será realizada às 14h, no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura de Betim. Representantes do Legislativo e do Ministério Público (MP) vão participar da discussão do novo desenho, que é resultado da insatisfação dos municípios do Médio Paraopeba – impactados pelo crime ambiental ocorrido na mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho – com as duas propostas apresentadas pelo governo do Estado.

“Vamos propor um projeto moderno, que prevê três pistas e outras benfeitorias, com trânsito rápido e eficiente, acessos diretos e ausência de interseções. Nosso projeto contempla ainda aspectos econômicos e sociais, com redução nos custos de desapropriações e baixo impacto social. Serão criadas interligações entre as rodovias 381, 262 e 040, que atrairão investimentos, diversificarão o parque logístico e também preservarão o meio ambiente”, destaca o prefeito de Betim, Vittorio Medioli.

Fernando Marcato

Secretário de Infraestrutura de Mobilidade Urbana do Estado e Minas Gerais

“Se as prefeituras tiverem sugestões adicionais, serão todas consideradas”

As prefeituras apresentaram o projeto de um novo traçado para o Rodoanel Metropolitano. Os projetos (do governo e alternativo) já foram comparados e analisados? A gente tem primado pela elaboração e construção de um projeto que seja adequado e busque atender o maior número de questões colocadas. Iniciamos as consultas públicas sobre o Rodoanel no início de fevereiro deste ano e recebemos mais de 650 contribuições, entre elas a que veio da Prefeitura de Betim e também uma de traçado de um conjunto de organizações ambientais. No caso da prefeitura, ao longo de fevereiro e março, fizemos reuniões para discutir os traçados, os impactos na Várzea das Flores. E iniciamos agora nova consulta pública, para fazer melhorias no projeto. Recebemos agora um novo pedido das prefeituras de Betim e Contagem. Inclusive, se não me engano, Betim está organizando um evento. Estamos à disposição para participar, se necessário. Nossa intenção é entender o que dessa proposta está sendo trazido de novo por parte da Prefeitura de Betim e estudar.

O secretário de Ordenamento e Habitação de Betim, Marco Túlio de Freitas, afirmou em entrevista que a proposta não foi discutida em audiência pública. Por quê? Em 14 de janeiro, tivemos reunião com o prefeito (de Betim), antes do lançamento da consulta. Em 25 de fevereiro, o secretário de Planejamento e eu estivemos na Prefeitura de Betim para conhecer o traçado. Em 8 de março, estivemos em audiência pública em Betim, na qual o secretário Marco Túlio mostrou a posição de Betim. No dia 17 do mesmo mês, tivemos reunião técnica com a prefeitura e divulgamos, no nosso site, o traçado proposto por Betim. Em 29 de março, fizemos nova reunião com Marco Túlio para tratar de aspectos ambientais. Recentemente, nosso secretário de Governo, Igor Eto, esteve com o prefeito antes de lançar essa consulta. A gente tem tido essas interações.

O governo admite a possibilidade de acatar a proposta de Betim? A primeira consulta pública durou 85 dias, com cinco audiências públicas. Um pedido de mudança de traçado feito por entidades ambientais foi acatado. Consulta pública e audiência pública são para ouvir e, se for necessário, alterar. Com certeza, a gente vai aproveitar esse período para conhecer melhor. E, se as prefeituras do Médio Paraopeba tiverem sugestões adicionais, serão todas consideradas. Se for para melhorar o projeto, a gente vê com bons olhos.

Marco Túlio de Freitas

Secretário municipal de Ordenamento e Habitação de Betim

“O Estado em momento algum facultou a publicidade da proposta alternativa”

Houve diálogo com o Estado sobre o projeto alternativo de Betim para o Rodoanel? O Estado fez audiência pública em Betim, em que o prefeito Vittorio Medioli pediu que a proposta do município fosse apresentada, mas o Estado negou. Quem estava era o subsecretário do Estado. No dia seguinte, em audiência pública em Brumadinho, também tentamos apresentar a nossa proposta, e novamente o Estado negou. Externei as dificuldades e as consequências do projeto do Estado e as vantagens do alternativo. Fernando Marcato estava presente e marcou, no mesmo momento, dia e hora para receber o município de Betim na Cidade Administrativa. Um dia antes dessa reunião, minha secretária ligou para confirmar, e a reunião sequer estava na agenda dele. Eu falei que tinha que ter reunião, então ele designou equipe técnica para isso. Fora outras reuniões que o prefeito teve com Otto Levy (então secretário de Planejamento do governo) e Marcato; e conversas com o governador Zema. Em todas as oportunidades, eles afirmavam que estavam estudando e iam considerar as vantagens do projeto alternativo para adequar o do Estado.

Vocês chegaram a entregar o projeto ao governo? Entregamos em formato impresso e digital, só que eles não deram andamento. Para nossa surpresa, agora, chegando ao fim das primeiras fases, vimos que o governo do Estado fingiu que nos ouviu.

Algum representante do Estado foi convidado para a audiência pública de hoje, dos municípios? Não. O Estado em momento algum facultou essa publicidade da proposta alternativa. Agora os municípios entendem que o Estado não tem que participar disso.

Há alguma reunião marcada com o governo após essa audiência? A Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade) enviou um e-mail ao gabinete do prefeito Vittorio Medioli solicitando reunião para tratar disso. Só que a gente já está calejado disso, porque, em todos os momentos, o Estado tentou ganhar tempo.

Como esse projeto (alternativo) tem repercutido entre os prefeitos? Os prefeitos de Contagem, Betim, Brumadinho, Mário Campos e São Joaquim de Bicas estão a favor. Brumadinho, o epicentro de toda a tragédia, não é contemplado na proposta do Estado. A proposta alternativa prevê ligação direta do centro de Brumadinho a BH, passando pelo Rodoanel e pela Via Expressa.

Fonte: O Tempo