Caminhão com 23 mil litros de combustível é roubado na avenida Amazonas, em BH

A carga de 23 mil litros de combustível foi roubada de um caminhão no entroncamento do Anel Rodoviário com a avenida Amazonas, na altura do bairro Camargos, na região Oeste, nesta quinta-feira (4).

De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhoneiro, de 41 anos, contou que um carro interceptou o caminhão e um dos suspeitos, com capuz e máscara, saiu com a arma em punho e apontando para o caminhoneiro.

O suspeito entrou no veículo e obrigou a vítima dirigir até o Anel Rodoviário, onde foi colocada uma blusa na cabeça dele para que ele não pudesse ver para onde estava sendo levado.

O caminhão foi levado embora e a vítima foi colocada dentro de um carro e abandonada na BR-381, em Betim, na região metropolitana da capital. O caminhão dele foi encontrado a cerca de 50 metros de onde o caminhoneiro foi abandonado, mas já estava sem carga.

O veículo tinha 12.000 litros de diesel e 11.000 litros de gasolina. Os suspeitos não foram presos e o caso foi encerrado na Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Betim.

Fonte: O Tempo