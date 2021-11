Cruzeiro anuncia volta ao Mineirão em jogo contra o Brusque

O Cruzeiro voltará a mandar um jogo no Mineirão. O estádio sediará a partida contra o Brusque, na próxima terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O clube informou o retorno ao local por meio de suas redes sociais: “Estamos de volta ao Mineirão! Na próxima terça-feira, dia 9, enfrentaremos o Brusque em nossa casa, contando novamente com o apoio da imensa NAÇÃO AZUL para nos empurrar em mais uma batalha importante”, escreveu a diretoria.

Este será o primeiro jogo do clube com a capacidade total no estádio desde o retorno do público em meio à pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a venda de 100% dos ingressos para os jogos na última terça-feira (2).

O Atlético já contou com mais de 56 mil pessoas no Mineirão na noite dessa quarta-feira (3), na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, em jogo adiado do Campeonato Brasileiro.

