Cruzeiro: Sem Marcelo Moreno, Luxemburgo relaciona 26 atletas contra o Londrina

O Cruzeiro levou 26 jogadores para a partida contra o Londrina, nesta sexta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As ausências são o zagueiro Léo Santos e o atacante Marcelo Moreno. Os atletas que tiveram resultados inconclusivos de covid-19 – Eduardo Brock, Bruno José e Rafael Sóbis – foram novamente testados e viajaram com a delegação.

Vanderlei Luxemburgo não terá Léo Santos, que recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e cumpre suspensão automática, e também não contará com Marcelo Moreno, convocado para defender a seleção boliviana pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Em que pese as ausências, a comissão técnica conta com os retornos de Claudinho e Vitor Leque. O meio-campista volta depois de cumprir o protocolo de isolamento social ao testar positivo para a covid-19, enquanto o segundo retorna após cumprir suspensão automática diante do Vila Nova.

O Cruzeiro faz um último treino nesta quinta-feira (3), às 16h (de Brasília), no centro de treinamentos do Londrina. A equipe ocupa a 14ª posição, com 40 pontos, dois a mais que o Londrina, primeiro da zona de rebaixamento.

Confira os relacionados:

Goleiros: Fábio e Lucas França.

Laterais: Raúl Cáceres, Norberto e Jean Victor.

Zagueiros: Rhodolfo, Eduardo Brock, Ramon e Joseph.

Meio-campistas: Adriano, Ariel Cabral, Flávio, Lucas Ventura, Giovanni, Marcinho, Rômulo e Claudinho.

Atacantes: Bruno José, Vitor Leque, Rafael Sóbis, Felipe Augusto, Wellington Nem, Keké, Thiago, Vitor Roque e Zé Eduardo.

Fonte: O Tempo