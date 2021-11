Cruzeiro teve sede penhorada antes de ação que suspende execuções trabalhistas

A Justiça do Trabalho mandou penhorar a sede administrativa do Cruzeiro, em outubro deste ano, por causa de uma dívida de R$ 750 mil com o ex-diretor financeiro do clube, Flávio Pena. O processo já foi julgado em duas instâncias, conforme apurado pelo Super.FC. Procurada, a assessoria de imprensa do clube disse que se trata de “uma ação paralela, que ainda está em andamento no TST (Tribunal Superior do Trabalho).

No entanto, vale lembrar que, nessa quarta-feira (3), o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) deferiu parcialmente um pedido do Cruzeiro com relação aos processos trabalhistas que correm na Justiça contra o clube.

Ficou decidida a suspensão das execuções em andamento, ficando vedado o bloqueio de parte de seu patrimônio ou de suas receitas. A decisão foi tomada pelo presidente do TRT-3, o desembargador do Trabalho José Murilo de Morais. Conforme o magistrado, determinação ocorreu porque tais execuções referentes a dívidas poderiam fazer danos irreparáveis ao processo referente à centralização das cobranças contra o clube. Decisão é por tempo indeterminado.

Decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), na semana passada, impede que os credores entrem com pedidos de penhora de bens ou bloqueio de receitas para o pagamento de débitos. Agora, os dirigentes têm um um prazo de 60 dias para apresentarem um plano de pagamento aos credores que obtiveram vitórias judiciais e que estão em fase de execução.

No caso de Flávio Pena, o antigo colaborador do clube acionou o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) a fim de receber valores decorrentes de sua rescisão contratual. O montante foi parcelado em dez vezes, mas a Raposa não cumpriu o acordo.

No contrato firmado com Flávio Pena, o Cruzeiro pagava metade da remuneração no regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e a outra fatia à empresa do profissional. Essa era uma forma de reduzir os direitos trabalhistas do antigo empregado – o fato é semelhante aos contratos de atletas de futebol, que recebem salários e direitos de imagem.

O Cruzeiro foi condenado pela Justiça do Trabalho e, na liquidação do processo, os cálculos do clube foram homologados. A própria Raposa indicou a sede administrativa, instalada no Barro Preto, para ser penhorada como garantia de execução, enquanto aguarda julgamento do recurso que está no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Curiosamente, em outro caso, a justiça mandou bloquear R$ 288 mil de Flávio Pena por um processo que ainda não foi julgado. O Cruzeiro pediu tutela de urgência no caso e teve ganho de causa. Posteriormente, a situação foi avaliada por desembargadores, que mantiveram o caráter da primeira decisão. A assessoria de imprensa cruzeirense diz que “o clube havia entrado com uma ação contra ele, em razão de um contrato de serviço irregular. Nessa movimentação, o juiz de 1º grau deferiu uma liminar pedindo o bloqueio de bens e ele recorreu. Porém, na última quarta-feira, o TJMG confirmou a decisão e manteve o bloqueio”.

Fonte: O Tempo