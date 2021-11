Cuca faz as contas e vê números favoráveis para título do Galo

Saltitante, com a alegria lá em cima. Foi a forma que o técnico Cuca saiu de campo após o apito final na noite desta quarta-feira (3). A vitória do Atlético por 2 a 1 em cima do Grêmio teve o apoio essencial da torcida que lotou o Mineirão e deixou o Galo com 62 pontos na tabela, 10 de vantagem na liderança. Com o resultado, o treinador já faz as contas para o título, vê os números favoráveis ao Galo, mas mantém os pés no chão.

Faltando nove rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético fica cada vez mais próximo do tão sonhado bicampeonato e para o torcedor, jogadores e comissão técnica é impossível conter a satisfação com a campanha do time até o momento na temporada. Com os bons resultados chegando e o time se isolando na liderança, o técnico do Galo faz as contas para o título.

“Vamos falar em números. Eu adoro falar números, só fico com eles na cabeça. Acordo na madrugada, número, de manhã, número. É uma calculadora. Vivo pensando em número. Se pensar nisso, em percentual, vendo Palmeiras e Flamengo, eles têm 62% de aproveitamento, e para chegarem a 74 pontos (pontuação estimada para o campeão), vão ter que ter 73% de aproveitamento. E nesse momento do campeonato é muito difícil estabelecer uma alta. A estabilidade é geral em termos físicos, desgaste, cartão, para todos. Nós, em contrapartida, que estamos com 72%, podemos dar uma caída hoje para 50% dos pontos. Nós temos nove jogos, se somarmos treze pontos, batemos 75, 76 pontos e dificilmente alguém vai alcançar esse número, por mais que as equipes sejam grande elencos, ninguém aguenta.”, estima Cuca.

Embora veja os números jogando a favor do Atlético, o treinador segue mantendo os pés no chão e afirma que nada está decidido, mesmo com a vantagem construída ao longo da competição. Para Cuca, a calculadora ainda não é suficiente para cravar o título.

“Se for pensar em números, as coisas ficam mais claras, mas se for pensar, que domingo tem o América e quarta o Corinthians, não adianta nada. Todo mundo acha que o Galo é campeão, menos o Cuca, e não mesmo. Temos que jogar primeiro para depois pensarmos nisso”, disse o treinador alvinegro.

Fonte: O Tempo