Detentos feridos em presídio de Ribeirão das Neves são da mesma cela

Os 20 detentos que foram socorridos após um motim no presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, estavam todos na cela três da ala um.

Dos 20 feridos, 12 detentos precisaram de socorro médico. Sete foram levados de helicóptero do Corpo de Bombeiros em estado grave para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

Os outros cinco foram encaminhados nas ambulâncias do SUS e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova. Além desses socorridos, três foram atendidos na unidade prisional.

O diretor de comunicação do Sindicato de Policiais penais, Magno Soares, explica que o fogo foi iniciado por um dos presos. “Os próprios detentos colocaram fogos no colchão no corredor” conta.

Para tentar evitar que o fogo entrasse na cela, de acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Gonçalves, que atuou no local, os detentos fizeram uma barricada de colchões na grade, mas não deu certo.

“Pelo que foi nos passado, esse presos colocaram colchões na grade para evitar que o fogo entrasse, mas os colchões foram atingidos pelo fogo que estava do corredor e entrou na cela. Os vinte presos foram atingidos ou com queimaduras ou intoxicados pela fumaça”, explica o tenente.

Por meio de nota, a Fhemig informou que deram entrada no Hospital João XXIII sete pacientes vítimas do incêndio no presídio. “Todos estão com o quadro clínico muito grave e terão que passar por procedimentos cirúrgicos recomendados nos casos de queimaduras graves. Os demais pacientes deste incêndio foram distribuídos por outras unidades da capital”.

Por meio de nota a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informou que “no início da tarde desta quinta-feira (4/11), um detento custodiado no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, cometeu um ato de subversão da ordem, colocando fogo em um colchão. Apesar da imediata ação de contenção por parte dos Policiais Penais, as chamas se alastraram rapidamente em virtude do vento, causando mal aos demais 17 ocupantes da cela em que ele se encontrava. Os presos inalaram fumaça e outros sofreram queimaduras. No momento da ocorrência, 18 presos estavam na cela atingida pelo fogo”.



A Sejusp disse ainda que “entre os que sofreram queimaduras, cinco foram transportados de forma aérea, pois os casos são mais graves. Os seis custodiados restantes foram atendidos pela equipe médica da própria unidade prisional. O ocorrido na unidade não se trata de uma rebelião, e no momento a ação já está controlada no interior da unidade prisional. A direção do presídio irá instaurar um procedimento interno de investigação para apurar administrativamente o fato. O Depen-MG seguirá acompanhando o estado de saúde de todos os custodiados. Nenhum servidor foi atingido”.

Superlotação

O diretor de comunicação do Sindicato de Policiais penais, Magno Soares, diz que a unidade prisional abriga 2.400, quando a capacidade é para 1.500.

Fonte: O Tempo