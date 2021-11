Detran-RJ faz mutirão para emitir identidade para estudantes do Enem

O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) fará, neste sábado (6), um mutirão especial para fornecer carteira de identidade aos estudantes que irão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou de vestibulares. As provas do Enem serão nos dias 21 e 28 de novembro.

O mutirão ocorrerá em todos os postos de identificação civil do Detran no Estado do Rio, das 8h às 14h – exceto nos postos em shoppings, em que o horário vai das 10h às 16h. Serão emitidas a primeira e a segunda vias da identidade. A primeira é gratuita. Para a segunda, será cobrada uma taxa de R$ 41,79.

O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não haverá necessidade de agendamento. Para ser atendido, o estudante precisará apresentar o comprovante de inscrição dos exames, além de original ou cópia autenticada da certidão de nascimento, para os solteiros, ou de casamento.

Este é o segundo mutirão especial de 2021 para estudantes. Segundo o Detran-RJ, no primeiro, em 25 de setembro, foram emitidas quase 800 carteiras de identidade.

Para fazer o exame é preciso apresentar o documento de identificação original, com foto, na hora da prova. Clique aqui para orientações sobre o Enem.

Carteira Seap

Também neste sábado, um outro mutirão vai emitir carteiras de identidade da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para quem visita presos custodiados em uma das unidades do estado. Os interessados neste documento devem fazer o agendamento pelo site do Detran-RJ ou pelo Teleatendimento (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. A lista dos postos do Detran-RJ que emitirão essa carteira está disponível na internet.

Para emissão de carteiras Seap, o atendimento será das 8h às 16h. Por conta da pandemia, as visitas aos detentos foram suspensas em março de 2020 e retomadas apenas em julho deste ano. O mutirão ocorre porque houve uma grande procura nos postos de atendimento do Detran-RJ para a emissão deste documento.

Enem 2021

O Enem 2021 será nos dias 21 e 28 de novembro, tanto na versão impressa quanto na digital. Os candidatos já podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, com informações sobre o exame e com o local onde farão as provas. O cartão pode ser acessado na Página do Participante.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 3.109.762 candidatos estão inscritos no Enem. Desses, 3.040.871 farão as provas impressas e 68.891, a digital. As duas versões do exame serão aplicadas nas mesmas datas, com itens das provas e tema da redação iguais.

Os participantes isentos que não compareceram ao Enem 2020 e que tiveram nova oportunidade de se inscrever para a edição de 2021, no período de 14 a 26 de setembro, farão o Enem nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. A aplicação será nas mesmas datas do exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL).

O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados também podem ser usados para ingressas em instituições de ensino portuguesas que possuem convênio com o Inep.