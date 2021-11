Diminui a taxa de testes positivos para Covid em Minas Gerais

Depois de 10 meses do início da vacinação contra a Covid-19 em todo o país, Minas Gerais registrou, no mês de outubro, a menor taxa de positividade nos exames de RT-PCR e antígeno (indicado para a fase ativa da doença), realizados em 2021, na rede de laboratórios pública e privada do Estado. Dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) mostram que entre os 110.152 testes feitos em outubro (até o dia 23), o índice de positividade ficou em 10,41% na semana epidemiológica entre os dias 17 e 23, quando foram realizados 5.225 exames.

Durante o pico da pandemia neste ano, entre os meses de março e junho, a maior taxa de resultados positivos para o coronavírus em Minas foi de 39,67% no mês de maio, quando foram feitos 578.394 exames. A partir do segundo semestre, quando a pandemia começou a arrefecer e a vacinação avançar, o número de testes de Covid feitos pelos mineiros diminuiu e chegou a 478.735 em agosto, com o percentual de resultados positivos variando entre 19,47% a 23,17%.

Segundo os especialistas, essa queda nos índices de positividade para o coronavírus entre a população é reflexo do avanço da vacinação, somado as medidas sanitárias de proteção à doença. Até o momento, 15.935.702 (88,01%) mineiros já foram imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid e, 11.613.467 (64,14%) pessoas receberam a segunda dose ou dose única do imunizante.

Para o professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Adriano de Paula Sabino, coordenador do Comitê Gestor da rede UFMG de diagnóstico da Covid-19, a queda na taxa de resultados positivos para Covid entre as amostras processadas nos sete laboratórios da universidade é resultado da vacinação. “Realmente ela (vacinação) tem contribuído para essa redução do número de casos, obviamente que as medidas de controle como isolamento social, uso de máscara, higienização das mãos é um conjunto de fatores que ajudam. Mas, nós estamos tendo um impacto muito positivo na redução do número positivo da doença, que está refletindo na queda das internações e da taxa de ocupação de leitos de UTI”, avalia.

De janeiro até agora, a UFMG já processou 133.723 testes de Covid para a SES, enviados para a universidade através de uma parceria com a Fundação Ezequiel Dias (Funed). Nesse período, a maior taxa de positividade foi de 38,6% em maio (21.903 exames) e o menor índice de resultados positivos foi de 9,4% em outubro (6.443 testes).

Segundo o epidemiologista do laboratório Hermes Pardini e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização em Minas Gerais, José Geraldo Ribeiro, os números não mentem e o avanço da vacinação está cumprindo o seu objetivo: minimizar o impacto da doença na população, além de contribuir para o seu controle. “O avanço da cobertura vacinal tem trazido benefícios inegáveis para a mitigação da pandemia. A melhor evidência para isso é o aumento dos testes negativos e a queda nas internações e óbitos, que ratificam o sucesso na prevenção de formas graves e fatais da Covid-19”, afirma.

No entanto, segundo Ribeiro, ainda que haja melhora consistente no quadro pandêmico, a vacinação não é a única medida necessária para interromper a transmissão do vírus entre a população. “A manutenção do atual patamar de transmissão não permite afirmar que a pandemia está definitivamente controlada. Recomendamos que, enquanto caminhamos para um patamar ideal de cobertura vacinal, as medidas de distanciamento físico, uso de máscaras e higienização das mãos sejam mantidas e que a realização de atividades que representem maior concentração e aglomeração de pessoas só sejam realizadas com comprovante de vacinação”, reforça o epidemiologista.

TESTES COVID-19 EM MINAS GERAIS

Veja a quantidade mensal de exames de Covid (RT-PCR, antígeno e sorologia) feitos em Minas Gerais no ano de 2021

MÊS / Nº DE TESTES COVID / TAXA DE POSITIVIDADE (variação % entre as semanas epidemiológicas do mês)

Janeiro / 563.999 / Não informado*

Fevereiro / 436.101 / Não informado*

Março / 652.797 / Não informado*

Abril / 751.300 / Não informado*

Maio / 578.394 / de 38,77% a 39,67%

Junho / 660.994 / de 32,03% a 39,01%

Julho / 621.137 / de 29,53% a 29,43%

Agosto / 478.735 / de 19,47% a 23,17%

Setembro / 247.381 / de 14,05% a 20,29%

Outubro** / 110.152 / de 10,41% a 12,78%

Total: 5.100.990 testes de Covid feitos em MG no ano de 2021

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) / *De janeiro a abril, a SES não informou a taxa de positividade dos exames / **dados até o dia 23 de outubro

