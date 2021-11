Em poucas horas, torcida esgota ingressos do Galo para clássico com América

Depois de lotar o Mineirão com 56.624 pagantes na partida contra o Grêmio, na quarta-feira (3), e bater o recorde de alvinegros no estádio , a torcida do Atlético esgotou, em poucas horas, os ingressos que o clube colocou à venda para o clássico contra o América. Antes de abrir as vendas para outros grupos de sócios e torcedores “comuns”, 58 mil ingressos já foram vendidos.

Com 100% da capacidade dos estádios da capital liberada pela Prefeitura de Belo Horizonte , a torcida do Atlético vai, mais uma vez, lotar o Mineirão neste domingo (7), para o jogo contra o América, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora Coelho e Galo tenham se acertado, a PBH não liberou a presença de torcida visitante, seguindo protocolos contra a Covid-19

Os ingressos esgotados são referentes à parcela do clube alvinegro para esta partida. A Minas Arena, responsável pela gestão do estádio Mineirão, ainda tem alguns ingressos disponíveis para o camarote no setor roxo e o camarote vermelho. Algumas entradas também serão colocadas à venda pelo Atlético, de pessoas que desistiram, tiveram teste para Covid positivo ou não tiveram a forma de pagamento aprovada.

Fonte: O Tempo