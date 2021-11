Everson vive sua melhor fase e quer cravar nome na história do Galo

Dono do gol da equipe que tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, Everson vive uma grande fase com a camisa do Atlético, mas já passou por momentos muito dificeis em pouco mais de um ano no clube. O goleiro disse que vive a sua melhor fase na carreira como atgleta e que quer marcar seu nome na história do Galo.

No Atlético desde setembro de 2020, Everson foi indicado por Jorge Sampaoli, na época treinador do Galo e um velho conhecido, desde o Santos. O goleiro já chegou assumindo a titularidade no lugar de Rafael, que já substituia o goleiro Victor, já que o ídolo alvinegro teve uma série de problemas físicos.

Everson enfrentou momentos de desconfianças no gol alvinegro, mas, nesta temporada, conseguiu se consolidar com a camisa do Galo sendo essencial debaixo das traves.

“Tenho mais de um ano de clube e hoje, mais do que nunca, tô vivendo meu melhor momento dentro do clube, na minha carreira. Um ano muito especial para mim. Uma temporada, contando com ano passado, um pouco turbulenta, mas, com apoio da minha família, da minha fé, continuei trabalhando. Tinha convicção no meu trabalho. Sabia que eu não estava aqui por acaso. Sabia que eu tinha chegado nesse grande clube, investimento, estrutura, por qualidade técnica. Sempre procurei trabalhar”, disse Everson.

Agora, gerente de futebol do clube, o ex-goleiro Victor é um dos maiores ídolos da história do Atlético, muito pelo que fez na campanha do título da Libertadores de 2013. Em 2021, Everson foi fundamental ao Galo na competição continental, sendo o protagonista da classificação em cima do Boca Juniors, nas oitavas de final e, com isso, quer cada vez mais deixar seu nome marcado na história alvinegra.

“Continuo todos os dias focado para que eu possa estar suprindo o maior goleiro da história do Atlético, que é o Victor, que teve sua história aqui, que ninguém apaga. Venho tentando, com muita humildade, trabalho procurar fazer a minha história para que eu possa ser um goleiro marcante na história do Atlético também. Lógico que com muito empenho, trabalho e dedicação. Apegado na fé para que a gente possa estar com muito trabalho e realizando esse sonho de conquistar títulos, colocando o nome na história do clube”, comentou o goleiro.

Fonte: O Tempo