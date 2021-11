Familiares vão para presídio em Ribeirão das Neves à procura de informações

Além do socorro aos 20 detentos que se queimaram ou foram intoxicados durante um motim na ala um do presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, os profissionais da unidade prisional, os médicos socorristas, os agentes penais e os militares que atuavam na ocorrência precisaram também de se organizar para atender as famílias dos detentos, que chegavam ao local em busca de informação.

Leia mais: Presos queimam colchões e 20 ficam feridos em presídio de Ribeirão das Neves

Entre as pessoas que buscavam por notícia na porta da penitenciária, está Adenir Carlos, de 22 anos, irmão de um dos presos, que foi detido por tráfico.

“Eu vi pela TV e vim procurar notícia, mas não me passaram nada. Eles não falam nada com a gente, que é família. Meu irmão está aqui há dois meses e eu ainda não tinha vindo visitar ele. Vim correndo para saber o que aconteceu”, explica Adenir.

Revoltado por não ter conseguido informação, Adenir diz que o número de detentos por cela é maior do que o informado pelo Sindicato dos Policiais Penais. A instituição explicou que cada cela deveria comportar oito detentos, mas abrgava 22 presos.

“Todo mundo erra, mas a gente não é cachorro. Todo mundo tem o direito de erra. Tem que concertar. Já fiquei aqui. Eles falam que são 20 presos por cela, mas já vi de 30 a 40 presos por cela”, denúncia.

Nervosos, muitos parentes preferiram não conversar com a imprensa.

Por meio de nota a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informou que “no início da tarde desta quinta-feira (4/11), um detento custodiado no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, cometeu um ato de subversão da ordem, colocando fogo em um colchão. Apesar da imediata ação de contenção por parte dos Policiais Penais, as chamas se alastraram rapidamente em virtude do vento, causando mal aos demais 17 ocupantes da cela em que ele se encontrava. Os presos inalaram fumaça e outros sofreram queimaduras. No momento da ocorrência, 18 presos estavam na cela atingida pelo fogo”.



A Sejusp disse ainda que “entre os que sofreram queimaduras, cinco foram transportados de forma aérea, pois os casos são mais graves. Os seis custodiados restantes foram atendidos pela equipe médica da própria unidade prisional. O ocorrido na unidade não se trata de uma rebelião, e no momento a ação já está controlada no interior da unidade prisional. A direção do presídio irá instaurar um procedimento interno de investigação para apurar administrativamente o fato. O Depen-MG seguirá acompanhando o estado de saúde de todos os custodiados. Nenhum servidor foi atingido”.

Matéria atualizada às 16h59

Fonte: O Tempo