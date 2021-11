FestCurtasBH começa nesta quinta (4) em formato híbrido

O ano de 1994 foi bastante significativo para o audiovisual brasileiro, pois marcou a retomada do cinema nacional, após um período de quase estagnação. Foi nessa época também que surgiu um festival que apostou desde sempre na potência e na liberdade de um formato único: o curta-metragem.

A 23 ª edição do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte – FestCurtasBH acontece entre os dias 4 e 14 de novembro e, pela primeira vez, de forma híbrida (online e presencial). O evento vai exibir 118 produções de 26 Estados do país e de 112 países, entre Mostras Competitivas, Paralelas e Especial, distribuídas ao longo de 28 programas.

Além da exibição de filmes e de mostras temáticas, a agenda contempla exposições, performances, master class, debates e a oficina de crítica Corpo Crítico. “Somos o festival de cinema mais antigo de Minas. Ele nasceu nesse período importante de retomada da produção cinematográfica no Brasil , que foi um momento importante, de renascimento, que é um pouco o que está acontecendo agora também, mas de outra maneira. Essa volta aos poucos ao escurinho do cinema é fundamental, apesar de eu achar que o virtual também vai permanecer”, analisa Ana Siqueira, coordenadora de programação e curadoria do FestCurtasBH.

Durante onze dias, o Festival será realizado através do cineHumbertoMauro/MAIS , plataforma online exclusiva da Fundação Clóvis Salgado, desenvolvida para abrigar a programação do Cine Humberto Mauro, com acesso gratuito do público. A programação completa está em: festcurtasbh.com.br

Em 2021, a Mostra Especial tem como inspiração dois conceitos do filósofo, escritor e dramaturgo franco-africano Dénètem Touam Bona que propõe pensar uma poética da fuga e experiências furtivas de resistência através do audiovisual. São elesl: a cosmopoética e a marronagem (rebeldia e resistência escrava que levou, nas Américas Central e do Sul da época colonial, à organização de comunidades livres de negros fugitivos, os “marrons”, – dentre os quais os quilombos, no Brasil ).

“O Dénètem trabalha com essas questões há mais de 20 anos, mas sempre tentando levar isso para uma discussão mais ampla. A ideia do evento é pensar nesses conceitos como uma prática de liberdade e de experiência furtivas de resistência; pensar a experiência histórica e simbólica, mas relacionando com as artes”, explica Ana lembrando que a Mostra Especial Cosmopoéticas do (In)visível é uma espécie de eixo central do FestCurtas.

A programação do Festival traz outras mostras de peso como a infantil, a de animação, a juventudes, a de imagens e a focada em curtas que tem como tema o trabalho. A produção local se faz presente mais uma vez numa mostra de caráter competitivo dedicada exclusivamente aos curtas mineiros. “É uma agenda bem variada e com produções que contemplam os eias diversos públicos, estilos e sempre contribuindo para pensar a contemporaneidade. E como neste ano vamos conseguir realizar também no formato presencial, mas seguindo todos os protocolos, acho que é bacana conferir de perto, ter esse momento de fuga e de escape dentro do escurinho do cinema, que não deixa de dialogar um pouco com toda essa questão do refúgio que estamos abordando no festival”, opina Ana Siqueira.

Programe-se

O quê: FestCurtasBH – Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte

Quando: De 4 a 14 de novembro. (A programação presencial começa na sexta (5)

Onde: Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro)

e pela plataforma Cine Humberto Mauro/MAIS – www.cinehumbertomauromais.com

Quanto: gratuito

Fonte: O Tempo