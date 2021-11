Fred aciona Cruzeiro na justiça para pagar R$ 23 milhões ao Atlético

O atacante Fred, de 38 anos, acionou o Cruzeiro na justiça a fim de que o clube arque com a dívida de R$ 23 milhões com o Atlético. O débito se dá porque no acordo de rescisão do atleta com o Galo, ficou decidido que ele não se transferiria para a Toca da Raposa II até dezembro de 2018. Caso contrário, teria que pagar uma multa ao ex-clube.

O Super.FC conversou com fontes ligadas ao atacante que confirmaram o processo. A informação foi inicialmente divulgada pelo globoesporte.

O desejo da defesa de Fred é que haja uma composição com negociação entre os três envolvidos. Desta forma, o Cruzeiro teria que pagar os R$ 23 milhões ao Atlético, que se responsabilizaria por quitar um débito de R$ 4 milhões com o atacante.

Nas últimas semanas, o Atlético moveu um processo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) a fim de cobrar R$ 23.261.447,43 do centroavante, que defende o Fluminense atualmente.

Os advogados de Fred dizem, por meio do processo movido contra a Raposa, que há três títulos executivos garantindo que o responsável pela dívida é o Cruzeiro. Todos os documentos contam com assinatura do então presidente do clube na contratação do atleta, Wagner Pires de Sá.

Fonte: O Tempo