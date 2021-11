Frente ao Galo, América busca feito inédito no Brasileirão

O clássico deste domingo (7) entre América e Atlético pode representar a quebra de tabus que perduram há anos. O Coelho nunca venceu o rival desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, e se quiser colocar fim a este, terá que voltar a vencer o Galo após cinco anos.

A última vitória do América sobre o Galo em uma competição nacional foi em 2000, na extinta Copa João Havelange. Na ocasião, o Coelho venceu por 1 a 0, no Mineirão, em jogo válido pela primeira fase, com gol de Wellington Paulo.

Desde então, os times se enfrentaram outras sete vezes, e o Coelho não saiu vitorioso. Foram cinco vitórias do Galo e outros dois empates. No geral, o retrospecto em torneios nacionais também favorece ao alvinegro: dos 19 jogos, venceu 11, empatou seis e foi derrotado duas vezes.

O meia-atacante Felipe Azevedo está no clube desde 2019, e enfrentou o Atlético em quatro oportunidades. O jogador sabe bem o jejum que o Coelho enfrenta, mas destaca que o tema não entra em campo.

“É um jogo diferente (clássico). Mas na hora que a bola rola, não pensamos em tabus e números, pensamos somente em correr, disputar todas as bolas e conseguir fazer gols. É algo que a gente conversa durante a semana. Só queremos vencer a partida”, destacou.

Azevedo projetou o jogo deste domingo, que coloca frente a frente os dois times com a melhor campanha do returno do Brasileirão. “É um clássico difícil como todos os outros, como foi no Campeonato Mineiro esse ano. Fico feliz pelo estado de Minas Gerais ter dois clubes que estão em uma situação muito boa, de visibilidade no país. Creio que vai ser um clássico atrativo, todo o Brasil vai querer acompanhar”, disse.

Neste domingo (7), o América tentará quebrar a escrita e conquistar os três pontos no Mineirão. No primeiro turno, o Coelho perdeu por 1 a 0, com gol de Dylan Borrero.

Confira o retrospecto de jogos

04/11/2000 – Atlético 0x1 América, Copa João Havelange

10/07/2011 – Atlético 2×0 América, Brasileirão

08/10/2011 – América 0x0 Atlético, Brasileirão

26/06/2016 – América 0x1 Atlético, Brasileirão

13/10/2016 – Atlético 3×0 América, Brasileirão

07/06/2018 – América 1×3 Atlético, Brasileirão

14/10/2018 – Atlético 0x0 América, Brasileirão

10/07/2021 – América 0x1 Atlético, Brasileirão

Fonte: O Tempo