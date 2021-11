Galo nunca decidiu uma final de Copa do Brasil em casa; relembre finais

Após o sorteio realizado na tarde desta quinta-feira (4), ficou definido que o Atlético decidirá mais uma vez, uma final de Copa do Brasil fora de casa. Esta será a terceira decisão do Galo e, pela terceira vez, jogará o último jogo como visitante. O time mineiro é o único com três finais ou mais que nunca decidiu em casa.

Com nove finais na conta, o Grêmio é o recordista de decisões fora de casa, cinco no total – 1991, 1993, 1997, 2001 e 2020 -, mas, ao contrário do Galo, já decidiu outras quatro vezes como mandante: 1989, 1994, 1995 e 2016. A última decisão em casa foi justamente a final contra o Atlético, em 2016, vencida pelo time tricolor.

Além de 2016, contra o Grêmio, o Galo esteve na final de 2014, diante do Cruzeiro. Naquele ano, o primeiro jogo foi disputado na Arena Independência, casa do Atlético na época, e a final foi no Mineirão, com mando do time celeste.

O Athletico-PR, adversário do Galo na decisão de 2021, teve sorte nesta temporada e vai poder jogar, pela primeira vez, a final em sua casa. O jogo na Arena da Baixada, no dia 15 de dezembro, será a terceira final da equipe, que conquistou a taça em 2019, em cima do Internacional. Já em 2013, perdeu a decisão para o Flamengo no Maracanã.

O técnico do Galo, Cuca, disse que ter o último jogo da final fora de casa é indiferente, mas Alberto Valentim, treinador do Furacão, comemorou o fato de decidir o campeão jogando em casa, na Arena da Baixada.

“Eu falei agora pouco que não é uma regra para ser campeão, mas decidir em casa, acredito, que possa ser, sim uma vantagem. Vai depender muito do primeiro jogo. São duas finais, 180 minutos de entrega total, mas queríamos mesmo decidir na Arena”, disse Alberto Valentim.

