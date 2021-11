Justiça proíbe torcida do Grêmio no Gre-Nal e suspende organizada após invasão

Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Grêmio sofreu mais uma derrota fora de campo na quarta-feira. Após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) impedir que o clube tenha torcida em seus jogos como mandante no Brasileirão, foi a vez do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Ministério Público do Rio Grande do Sul proibir a presença de tricolores no clássico contra o Internacional, marcado para sábado, no Beira-Rio. A decisão é consequência da invasão de campo após a derrota da equipe por 3 a 1 para o Palmeiras, em casa, no último domingo.

“Não tenho dúvidas ao afirmar que os benefícios, limitados à possibilidade de estar no estádio, e assistir ao jogo, não compensam o risco a que pessoas inocentes poderão se ver submetidas”, argumentou o juiz Marco Aurélio Martins Xavier. “Não é fato que justifique a liberação desse acesso, que só nos prenuncia o agravamento de rivalidades doentias, provocações e grande possibilidade de novos atos de violência”, completou.

Na decisão, o magistrado também suspendeu a participação de todas as torcidas organizadas do Grêmio em dias de jogos do clube pelo prazo de 180 dias. Xavier também determinou que o setor Norte da Arena, onde saíram os torcedores que depredaram a cabine do VAR e tentaram invadir o túnel que dá acesso aos vestiários ao fim do revés diante do Palmeiras.

No caso da punição do STJD, ainda não há data para o julgamento do clube e a equipe seguirá mandando seus jogos sem torcida até lá. Dependendo da decisão final, as partidas disputadas sem público para cumprir a liminar podem entrar na conta da punição. O Grêmio ainda pode recorrer.

Dentro de campo, a situação do Grêmio segue delicada no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time gaúcho foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-MG, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 19ª rodada. Faltando dez jogos para a equipe gaúcha na competição, o time de Vagner Mancini está na penúltima colocação com 26 pontos, sete atrás o Bahia, primeira equipe fora da zona do rebaixamento.

Fonte: O Tempo