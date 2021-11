Militar da Aeronáutica tem celular e fardamento roubados durante assalto

Três pessoas foram detidas após roubarem um militar da aeronáutica. O soldado foi surpreendido pelos homens armados, na manhã desta quarta-feira (4), quando saía de casa, no bairro Minaslândia, na região Norte de Belo Horizonte, para trabalhar em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Os assaltantes levaram documentos pessoais, cartões bancários e uma bolsa com o fardamento do soldado. O localizador do celular do militar ajudou a polícia na localização dos assaltantes. O trio, composto por um homem de 21 anos e dois menores de 14 e 16 anos foi preso na estação do metrô Horto Florestal, na região Leste de Belo Horizonte. Com eles foram encontrados o celular da vítima, e os demais artigos roubados.

De acordo com o sargento Willian Godinho, responsável pelo ocorrência, diligências foram realizadas e ainda nesta manhã, os envolvidos no assalto foram detidos na estação Horto Florestal.

“Realizamos as devidas diligências e com a ajuda da CBTU conseguimos encontrar o trio que portava uma réplica de pistola, que foi praticado o roubo, localizamos com os indivíduos o celular e os outros objetos que foram roubados da vítima. Vale lembrar que os assaltantes jogaram em um lote vago no bairro Minaslândia,a bolsa do soldado com o fardamento.Esse material também foi localizado”, contou o sargento.

Ainda conforme a PM, todos os envolvidos no assalto possuem passagens. O menor de 14 anos já foi detido por agressão, o outro menor de 16 anos foi detido quatro vezes por tráfico, uso e ameaça. Já o homem de 21 anos foi preso por receptação e agressão.

“Todos eles, inclusive o maior, serão apresentandos na delegacia de menores, a Cia e ficarão à disposição do delegado,” explicou o sargento

