Moradores de BH têm até o fim do mês para conseguir 30% de desconto no IPTU 2022

Os moradores de Belo Horizonte que possuem imóveis têm até o fim deste mês para solicitar desconto no IPTU 2022. A dedução, que pode chegar a 30%, vai ser concedida para os participantes do programa BH Nota 10.

Têm direito ao benefício, conforme a prefeitura, os contribuintes que contrataram serviços na cidade ao longo de 2021. E, para comprovar as despesas quitadas, o morador deve acessar este site.

Depois, preencher o CPF, conferir se tem algum crédito e solicitar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e, um documento emitido pelos estabelecimentos que pagam o ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).

O resgate dos créditos, que é convertido em desconto no IPTU, pode ser feito até 30 de novembro. A prefeitura estima que mais de 2,1 milhões de pessoas tenham direito à apropriação de créditos, com mais de 20 mil imóveis beneficiados com descontos no imposto.

O QUE É BH NOTA 10?



É um programa de desconto no qual uma parte de tudo que o morador gasta com serviços pode converter-se em desconto no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), podendo chegar até o limite de 30% do imposto a ser pago.

COMO FAZER?



É preciso solicitar a NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, um documento emitido pelos estabelecimentos prestadores de serviços que pagam o ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).

PARA QUEM?



Os créditos foram acumulados para aqueles que solicitaram a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e (nela precisa constar seu CPF) aos prestadores de serviços estabelecidos em nosso município no período entre 1º de novembro de 2020 e 31 de outubro de 2021.

COMO FUNCIONA?

Entre os dias 1º a 30 de novembro de 2021, as pessoas físicas que acumularam créditos para desconto no IPTU de 2022 poderão apropriá-los. Além da apropriação dos créditos, no site é possível pesquisar os créditos, ver as notas fiscais recebidas, tirar dúvidas e fazer denúncias de empresas que se negam a emitir a NFS-e, sonegando tributos ou descumprindo a legislação tributária.

Para pessoa jurídica a acumulação de créditos foi válida somente até o ano de 2016, conforme Lei 10.876/15. A partir de 2017, o programa passa a beneficiar somente pessoas físicas.

Pedindo a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-E), você ajuda BH a crescer e ajuda a tornar o mundo melhor, economizando papel, carbono e tinta. E ainda ganha um desconto precioso na hora de pagar o IPTU.

Fonte: O Tempo