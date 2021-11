Motorista que atropelou e matou mulher que caminhava em rodovia de Minas é preso

Foi concluída nesta quinta-feira (4), pela Polícia Civil (PC) de Ubá, na Zona da Mata, a investigação da morte de uma mulher de 45 anos ocorrida no dia 18 de setembro deste ano. A vítima caminhava no acostamendo da MG-280, que liga os municípios de Senador Firmino e Dores do Turvo, na mesma região, quando foi atropelada por um carro.

De acordo com a instituição policial, a vítima fazia caminhada acompanhada de amigas, por volta de 5h, quando acabou atingida. Na época, o motorista do carro, de 29 anos, prestou socorro à mulher.

O condutor alegou que teria tentado desviar de um cachorro na rodovia e acabou causando o acidente, além de negar que tivesse consumido bebida alcoólicas.

“No entanto, após apurações, as investigações apontaram que o suspeito havia passado a noite em uma danceteria em Senador Firmino, consumido bebida alcoólica e, ao amanhecer do dia em que ocorreu o acidente, assumido a direção veicular para retornar até a sua cidade”, detalhou a PC.

A investigação concluiu ainda que, no caminho, o homem perdeu o controle da direção, transitou pela contramão e acabou acertando a vítima, que foi arremessada às margens da rodovia.

Pena de 5 a 8 anos de prisão

De acordo com a PC, com a conclusão do inquérito, o homem foi indiciado por homicídio na condução de veículo automotor.

Conforme o delegado regional em Ubá, Diêgo Candian Alves, a pena do crime, prevista no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, é de reclusão de 5 a 8 anos “para o agente que conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”.

Fonte: O Tempo