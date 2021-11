Mulher flagra conversa íntima entre padre e marido e exige R$ 20 mil por sigilo

A Polícia de São Paulo prendeu uma mulher de 27 anos acusada de exigir dinheiro de um padre para não revelar as conversas íntimas flagradas por ela no celular do marido. O caso de extorsão ocorreu na Diocese de Catanduva. As informações são da TV Tem, afiliada da Rede Globo.

A mulher teria exigido, em junho, R$ 3 mil pelo silêncio, valor que chegou a ser pago. Depois, no entanto, ela pediu mais R$ 20 mil. Foi quando o religioso procurou a polícia pela extorsão.

Para prendê-la, a polícia armou um flagrante, e o padre fingiu que pagaria o valor combinado. Policiais acompanharam um mototáxi que havia ido buscar o dinheiro para localizarem a mulher. Ela foi presa em meados de setembro, mas o caso só se tornou público agora.

A mulher vai responder em liberdade pelo crime.

