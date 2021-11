Polícia identifica e libera corpos de 25 dos 26 mortos em confronto em Varginha

A Polícia Civil informou que apenas um dos 26 mortos durante confronto em Varginha, no Sul de Minas, ainda não teve a identidade confirmada. Os corpos dos outros 25 criminosos foram reconhecidos por meio de exames e liberados para os familiares.

“Os exames datiloscópicos (impressão digital) foram realizados pelo Instituto de Identificação da PCMG (16 laudos) e pela Polícia Federal (11) – havendo a emissão de parecer técnico das duas instituições”, explicou a corporação mineira.

Até o momento, conforme a relação divulgada pela polícia, 12 bandidos eram mineiros, nascidos em Uberaba ou Uberlândia, ambas cidades localizadas na região do Triângulo. Além das identificações, a Polícia Civil informou que também apura os “fatos e circunstâncias para possíveis correlações com outros eventos”.

Lista de identificados:

– Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG);

– Daniel Antonio de Freitas Oliveira, 35 anos, Uberlândia (MG);

– Darlan Luiz dos Santos Brelaz, 41 anos, Goiânia (GO);

– Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO);

– Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF);

– Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG);

– Francinaldo Araújo da Silva, 44 anos, Eugênio Barros (MA);

– Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO);

– Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG);

– Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG);

– Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG);

– Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF);

– Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG);

– José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA);

– José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG);

– Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP);

– Luiz André Felisbino, 44 anos, Ipameri (GO);

– Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM);

– Pietro Henrique Silva da Fonseca, 20 anos, Uberlândia (MG);

– Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG);

– Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG);

– Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO);

– Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG);

– Welington dos Santos Silva, 31 anos, Parauapebas (PA);

– Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO).

O confronto que resultou no banho de sangue ocorreu no fim de semana, depois que a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) frustraram a ação de uma quadrilha do “novo cangaço”, criminosos especializados em ataques a banco.

Um “arsenal de guerra”, como as forças de segurança definiram, foi apreendido com os bandidos. A operação que provocou os 26 mortos foi classificada como legítima defesa pelas instituições envolvidas, mas procedimentos investigatórios criminais foram abertos, inclusive pelo Ministério Público, para apurar a conduta dos agentes.

