‘Primeira etapa da Vilarinho não vai segurar essa chuva’, diz Kalil sobre obras

O prefeito Alexandre Kalil admitiu que as obras de contenção de chuva que estão em andamento na avenida Vilarinho, região de Venda Nova, em Belo Horizonte, não devem ser suficientes para conter a água prevista para cair nos próximos meses. Isso porque as intervenções não serão concluídas até o início do período mais crítico da chuva,

“As chuvas estão aí e, ao contrário do que se pensa, a primeira etapa da Vilarinho não vai segurar essa chuva”, afirmou. A declaração do chefe do executivo de BH foi dada nesta quinta-feira (4), durante assinatura de convênio com a Caixa Econômica de R$ 100 milhões para obras de infraestrutura.

Ainda sobre a Vilarinho, um dos pontos mais preocupantes com relação à chuva, Kalil reforçou que duas bacias de contenção de água estão sendo construídas na região . “Já contratadas, no valor de R$ 130 milhões aproximadamente”, afirmou.

“Já foram desembolsados R$ 3,4 bilhões para encostadas, contenção de chuvas, recapeamento, tapa-buraco. Então, é um projeto ambicioso. Nós temos projeto e dinheiro têm”, descreveu.

Mais obras

Do montante de R$ 100 milhões garantidos nesta quinta para obras de infraestrutura, a prefeitura declarou que os recursos serão usados principalmente em projetos de recapeamento, pavimentação e áreas de tratamento de encostas de atuação da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel).

Segundo a PBH, os projetos estão prontos e serão executados assim que o dinheiro for liberado. O município não detalhou quais intervenções, mas informou que os projetos aprovados pela Caixa incluem ainda obras de macro e microdrenagem, tapa-buracos e manutenção da cidade.

A primeira parcela do empréstimo, de R$ 50 milhões, chega assim que o contrato for registrado e publicado no Diário Oficial do Município – o que deve ocorrer até sexta-feira, dia 5. A outra metade vem quando 80% do primeiro repasse já tiver sido gasto.

Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), Henrique Castilho afirmou que os aportes serão aplicados nas nove regionais da capital e que cada uma já tem o contrato licitado. “Os valores investidos, proporcionalmente, são os mesmos”.

Fonte: O Tempo