Quase 90% dos mineiros acima de 12 anos já estão imunizados contra a Covid-19

Minas Gerais alcançou 88% de toda a população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose da imunização contra a Covid-19, segundo a Secretária de Estado de Saúde (SES). Os dados mostram ainda que 64,14% das pessoas nesta faixa etária já tomaram as duas doses da vacina. Em todo Estado já foram aplicados quase 28,5 milhões de imunizantes contra a doença.

Por meio de nota da secretaria, o secretário de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, comentou os índices de imunização.

“Atingimos esse percentual de vacinação contra a covid no estado graças à população que não hesitou em procurar os postos para se proteger. Mas a pandemia ainda não acabou e é preciso continuar a luta. Então, quem não tomou a vacina procure um centro de saúde e vá se imunizar. Só assim a gente conseguirá diminuir, ainda mais, a circulação do vírus, as mortes e internações’’, enfatizou, durante reunião do Comitê Extraordinário Covid-19, grupo de trabalho e acompanhamento da pandemia.

Ao todo, o Estado chegou a 2.187.863 casos e 55.670 mortos. Do total de infectados, 20.061 estão em acompanhamento e 2.112.132 já se recuperaram da doença.

