Risco de febre amarela faz BH exigir vacinação em mais 14 parques: saiba quais

Mais 14 parques de Belo Horizonte vão exigir a imunização contra a febre amarela para liberar a visitação dos moradores. A medida começa a valer a partir deste sábado (6) e, conforme a prefeitura, será adotada para evitar o contágio da doença na cidade.

Até então, apenas duas áreas verdes, o Pio Sobrinho e o Jacques Cousteau, solicitavam o cartão de vacinação. Mas a exigência foi ampliada no município já que os parques são territórios de preservação de áreas silvestres.

A prefeitura explicou que nos dois parques é necessário que o visitante, obrigatoriamente, mostre o comprovante de imunização, com pelo menos 10 dias de antecedência, para entrar nos espaços.

Nos demais parques afetados pela exigência, como Mangabeiras, Serra do Curral e Burle Marx, o cartão não será obrigatório, mas o visitante que não tiver o documento terá que assinar um documento atestando estar imunizado. Menores de 9 meses, por não poderem ser imunizados contra a doença, não podem acessar nenhum dos 16 parques.

“Em alguns espaços, a imunização já era exigida e, com o fim dos agendamentos para as visitas, estamos estendendo a outros nos quais é possível esse controle. É uma ação preventiva e que contribuirá para a conscientização da população sobre a importância da vacinação”, explica o presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), Sérgio Augusto Domingues.

A vacina contra a febre amarela está disponível nos Centros de Saúde durante todo o ano.

Parques que exigem o cartão de vacinação contra febre amarela

– Parque Aggeo Pio Sobrinho;

– Parque Jacques Cousteau.

Parques que exigem o cartão de vacinação contra febre amarela ou preenchimento de termo declarando que já encontra-se imunizado (há pelos menos 10 dias):

– Parque Ecológico Roberto Burle Marx;

– Parque Municipal das Mangabeiras;

– Parque da Serra do Curral;

– Parque Ecológico Renato Azeredo;

– Parque Real;

– Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara;

– Parque Nossa Senhora da Piedade;

– Parque Primeiro de Maio;

– Parque do Bairro Havaí (Estrelinha);

– Parque do Conjunto Estrela Dalva;

– Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego(PEP);

– Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado;

– Parque Ecológico Universitário;

– Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva;

– Parque Elias Michel Farah;

– Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Temporariamente fechado).

Esquema vacinal da febre amarela

• Crianças, ao completarem 9 meses de vida, devem tomar uma dose;

• Crianças, ao completarem 4 anos de idade, devem tomar a dose de reforço;

• Pessoas de 5 a 59 anos de idade, não vacinadas ou sem comprovante de vacinação, devem tomar uma dose;

• Pessoas que receberam apenas uma dose da vacina antes de completarem 5 anos de idade devem tomar uma dose de reforço.

Situação dos macacos

A PBH destacou que macacos não transmitem febre amarela aos humanos. Os animais são bioindicadores da presença do vírus naquela região, permitindo que a prefeitura adote as medidas preventivas e de controle a fim de evitar a propagação do vírus.

Neste ano, um primata foi encontrado morto nas proximidades dos parques Jacques Cousteau e Aggeo Pio Sobrinho, ambos na região Oeste de BH. “As ações de zoonoses foram intensificadas em um raio de 200 metros, de forma a eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti que, em ambiente urbano, pode transmitir a doença. Além disso, cerca de 300 imóveis foram vistoriados”, pontua.

O vírus não é transmissível do macaco para o ser humano, mas a partir da picada do mosquito.

