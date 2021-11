Robert Downey Jr. convenceu Chris Evans a fazer teste para Capitão América

O ator Robert Downey Jr., 56, foi fundamental para que Chris Evans, 40, fizesse o teste para interpretar o Capitão América nos filmes da Marvel, e consequentemente aceitasse, segundo o livro “The Story of Marvel Studios”.

Em um trecho repercutido pelo CBR, Evans conta que estava pensando sobre o papel, já que o contrato previa uma sequência de filmes com o herói. Ele então teria recebido um telefonema do produtor Joel Silver, e em seguida uma ligação de seu futuro colega de trabalho, Downey Jr.

“Eu sabia que era um compromisso grande fazer filmes da Marvel. Inicialmente, o contrato dizia nove longas, e depois caiu para seis -mas seis filmes pode durar muito tempo. A minha preocupação era que essa experiência mudaria minha vida, e eu não saberia como lidar com isso”, disse Evans.

“Claro que esse não foi o caso -foi a melhor decisão que eu já tomei”, completou o artista. O trecho conta que após a conversa com o intérprete do Homem de Ferro, Evans decidiu fazer o teste para o papel e estreou com o personagem no filme “Capitão América: O Primeiro Vingador” (2011).

Os dois já trabalharam juntos em diversos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel, e acabaram se tornando uma das duplas mais icônicas dos longas. Dentre os filmes, se destacam projetos como “Os Vingadores” (2012), “Capitão América: Guerra Civil” (2016) e “Vingadores: Ultimato” (2019).

