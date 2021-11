Savarino é convocado e desfalca o Galo por duas rodadas; veja jogos

O atacante Savarino foi convocado pela seleção da Venezuela e será desfalque do Atlético na 31ª e 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por sorte do Galo, o jogo diante do Bahia, pela 32ª, foi adiado para dezembro para encaixar no calendário. O zagueiro Junior Alonso (Paraguai) e o atacante Eduardo Vargas (Chile) também foram convocados.

Savarino volta a representar a seleção do seu país depois de ser vetado da última convocação por problemas com lesão. O jogador também está, aos poucos, reconquistando sua melhor forma física para voltar a estar 100% disponível no Galo. O atacante se lesionou em setembro, quando disputava as Eliminatórias para a Copa do Mundo pela Venezuela.

Nesta data Fifa, as seleções seguem a disputa do campeonato classificatório para o mundial e vão entrar em campo pelas rodadas 13ª e 14ª nos dias 11 e 16 de novembro. A Venezuela, de Savarino, encara o Equador do meia Alan Franco, que também deve ser convocado, mas, embora tenha sido titular de Cuca recentemente, quase nunca é relacionado pelo limite de estrangeiros.

Na mesma rodada, Alonso e Vargas se enfrentam pelas Eliminatórias com Paraguai e Chile. No dia 16, a Venezuela enfrenta o Peru, o Paraguai visita a Colômbia e o Chile recebe o Equador. O jogo entre Atlético e Corinthians, no Mineirão, na quarta-feira (10), pela 31ª rodada, já não terá a presença dos convocados. Depois, quando o Galo visita o Athletico-PR, pela 33ª, os jogadores ainda não terão retornado.

Fonte: O Tempo