Sindicato diz que superlotação causou motim em presídio de Ribeirão das Neves

O presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais, Jean Ottoni, diz que o motivo do motim que ocorreu no presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na tarde desta quinta-feira (4), se deve à superlotação do local.

“Presos solicitam o deslocamento para a unidade próxima de suas casas, mas devido ao déficit gritante, os policiais penais não conseguem atender. Isso traz uma revolta nos presos, que começa a colocar fogo nas celas”, alega o sindicalista.

Jean Ottoni completa: “Como os presos precisam ser remanejados para unidades prisionais próximas da suas casas, o Estado não está conseguindo atender essa situação devido a superlotação”, alegou o sindicalista.

Entenda

A ocorrência no presídio Inspetor José Martinho Drumond teve início após um dos detentos colocar fogo em um colchão no corredor.

O presidente do Sindicato dos Policiais Penais, Jean Ottoni, diz que o fogo foi provocado por uma artimanha do detento.

“Provavelmente, os presos usaram fios e conseguiram fazer combustão. Aí colocam o fogo no colchão”, explica Jean Ottoni.

“Para tentar evitar que o fogo entrasse, os detentos da cela três da ala um fizeram uma barreira de colchões na grade da cela, mas o fogo atingiu esses colchões e adentrou o interior da cela”, conta o tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Gonçalves, que atuou na ocorrência.

Assim que identificaram o fogo, os policiais penais realizaram a contenção do incêndio e retiraram os detentos feridos do local.

Além das unidades do Samu, o Corpo de Bombeiros foi acionado para verificar se não havia risco de resignação do fogo e para auxiliar no socorro às vítimas. O caminhão e o helicóptero da corporação atuaram no local.

Ao todo, 18 detentos precisaram de socorro médico, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Familiares chegaram a ir para a porta do presídio à procura de informações nesta tarde. Os feridos foram levados para o Hospital São Judas, em Ribeirão das Neves, Risoleta Neves e João XXIII, em Belo Horizonte.

