Site da PBH fica fora do ar, mas ação de hacker é descartada pela prefeitura

Quem tenta acessar o site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para solicitar algum serviço, fazer reclamação ou consultar os locais de vacinação contra a Covid-19 não está conseguindo. O portal está fora do ar, pelo menos desde às 20h40, e a previsão é de que siga mais algumas horas indisponível.

O problema, conforme o município, não tem relação com ação de hackers. “O Portal da Prefeitura de Belo Horizonte passa por uma manutenção de rotina, com atualização da versão do Drupal, que consiste no gerenciador de conteúdos”, explicou o executivo.

“A previsão é de finalização nas primeiras horas da madrugada desta sexta-feira, dia 5 de novembro, quando o portal estará no ar, com todos os seus sistemas e páginas em funcionamento”, destacou a prefeitura.

Neste período, o morador que precisar de informações sobre a cidade, pode ligar para o número 156, central de atendimento telefônico da PBH.

Fonte: O Tempo