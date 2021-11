Teófilo Laborne lança livro em palestra especial em BH

O ex-nadador olímpico Teófilo Laborne Ferreira lança nesta quinta-feira (4), em um evento especial no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), às 19h30, em Belo Horizonte, seu primeiro livro, “Tudo ou Nada – E o Que Você Tem a Ver com Isso?”. O evento contará com uma palestra que terá a participação de integrantes da Orquestra Mineira de Rock e do Quarteto Fractal de Cordas. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos no Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/69591/d/112918).

No livro, da Páginas Editora, Teófilo fala sobre sua carreira e também sobre sua história, desde a infância. Laborne foi campeão pan-americano em Cuba, em 1991, finalista nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, e medalhista de bronze no Mundial de Roma, em 1994. O ex-atleta foi superintendente de Esportes de Competição do Estado de Minas Gerais e foi gerente de Natação do Minas Tênis Clube.

A obra, com 208 páginas, foi dividida em 12 capítulos e pode ser adquirida também no site www.tudoounada.co, por R$ 50.

Fonte: O Tempo