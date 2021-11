Torcida do Galo faz a festa no Mineirão e já está em contagem regressiva

Que festa fez a Massa no Mineirão. Que saudade que eu estava de ver o Gigante da Pampulha pulsando como foi ontem. Foi uma vitória daquelas, com todos os ingredientes que o atleticano está acostumado. Susto, emoção, reação e mais três pontos na tabela. O Grêmio abriu o placar logo no início do jogo, mas o gol foi anulado por impedimento, para alívio dos torcedores. O time gaúcho continuou pressionando, dando a entender que iria estragar a festa do Galo. Mas foi só um lampejo. Zaracho e Vargas garantiram a alegria da Massa, que já está em contagem regressiva para comemorar o título. São dez pontos de vantagem para o Palmeiras e 12 para o Flamengo, que tropeçou contra o Athletico-PR na última terça-feira. Muita gente falou ontem que foi uma vitória de campeão. O velho Abras também está animado, também está empolgado, mas segue com os pés no chão. Por enquanto, deixo a festa para a torcida, que merece curtir este momento mágico do Galo. O torcedor tem todo direito de estar esbanjando otimismo. O time realmente está fazendo uma temporada brilhante. Um abraço!

Fonte: O Tempo