Vasco desperdiça pênalti no fim, sofre gol em seguida e perde para o Guarani

Com um gol aos 43 minutos do segundo tempo, o Guarani venceu o Vasco por 1 a 0 nesta quinta-feira (4), no Brinco de Ouro da Princesa, em partida fundamental para a ambição de acesso de ambos os times e válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois de um primeiro tempo pouco movimentado, os melhores momentos acabaram aparecendo nos minutos finais da segunda etapa. O Vasco teve um pênalti anotado com auxílio do VAR, mas Cano, aos 42, parou em Rafael Martins, que defendeu a cobrança mandando a bola para trás da linha de fundo.

O Vasco cobrou escanteio na sequência e acabou sofrendo contra-ataque do Guarani. A jogada terminou com gol redentor de Pablo.

O resultado manteve o clube alviverde na luta pelo G-4, agora na quinta colocação e com 52 pontos, a apenas dois do Goiás, que é o quarto na tabela da competição. O time carioca, por sua vez, seguiu na oitava colocação, ainda com 47 pontos, já a sete da margem de classificação à Série A.

O próximo jogo do Vasco na Série B será diante do Botafogo, em casa, no domingo (7), às 16h, pela 24ª rodada -o time ainda terá as partidas contra Vitória, Vila Nova, Remo e Londrina para tentar o acesso. No mesmo dia, mas às 18h15, o Guarani voltará a campo para enfrentar o Vila Nova, desta vez fora de casa.

GUARANI

Rafael Martins; Diogo Mateus (Mateus Ludke), Ronaldo Alves, Thales e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Índio) e Régis (Andrigo); Bruno; Júlio César (Pablo), Bruno Sávio e Júnior Todinho (Allan Victor). T.: Daniel Cerqueira.

VASCO

Lucão; Zeca (Léo Matos), Castan, Ricardo Graça (Daniel Amorim), Riquelme (MT); Andrey (Jhon Sánchez), Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Morato (Gabriel Pec); Nenê e Cano. T.: Fernando Diniz

Estádio: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Rodrigo Andrade e Índio (GUA); Riquelme e Jhon Sánchez (VAS)

Gols: Pablo (GUA), aos 43’/2ºT

