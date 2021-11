A Fazenda 13: Erasmo é o sétimo eliminado do reality

Erasmo Viana foi o sétimo peão eliminado na 13ª edição de A Fazenda (Record) do reality com 19,91%, na noite desta quinta-feira (4). Ela perdeu a disputa na preferência do público para Solange Gomes e Rico Melquiades.

O peão disse que achava que estava preparado mentalmente e fisicamente para o reality, mas não imaginava como era difícil conviver com pessoas diferentes. Ele disse que participar do programa foi uma “experiência transformadora”.

Erasmo falou que pretende levar muita gente do reality para a vida e citou os nomes de MC Gui, Rico, Aline, Dayane, Gui Araujo, Tiago, Tati Quebra Barraco e Nego do Borel. “[São as pessoas] que eu mais me aproximei e quero ter próximo de mim lá fora. A minha torcida fica para o MC Gui, mas não sei se ele vai levar [o prêmio], virou um filho para mim”, disse o peão.

Rico foi o primeiro peão a receber uma nova chance de voltar para o jogo com 56,12%. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação.

Ele voltou para a fazenda chorando e agradecendo: “Obrigado, meu Deus”. Quando chegou na sede da fazenda, bateu o sino e abriu a porta dizendo: “Estou de volta”. Rico foi recebido aos gritos e abraçado pelas amigas Aline, Dayane e Valentina.

Depois, outros peões se levantaram para dar parabéns ao peão. Mas os desafetos Sthe, que indicou Rico a roça, e Dynho ficaram sentados no sofá de boca aberta sem acreditar que ele foi salvo pela segunda vez pelo público.

Solange foi a segunda peoa salva com 23,97% dos votos do público. Ela começou a chorar sem acreditar e foi abraçada por Erasmo, que deu parabéns a peoa. Ela pediu desculpas a ele por qualquer coisa.

Solange voltou chorando para a fazenda e agradecendo: “Obrigada, Brasil”. Ela bateu o sino e foi recebida aos gritos por Valentina. Em seguida, vieram Rico, Aline e Dayane abraçarem a peoa.

