América: Matheus Cavichioli prega humildade e consistência no Brasileirão

Degrau a degrau o América vai consolidando o sonho de permanecer na Série A. O time ocupa a nona posição na tabela de classificação, e reduziu as chances de rebaixamento para 1%. Apesar do momento, o goleiro Matheus Cavichioli prega que o time mantenha a postura nesta reta final.

“Tem que sempre manter os pés nos chão, independente da situação. Quando as coisas não vão bem, não é sinal que está tudo errado e agora que as coisas estão acontecendo, não é sinal que está tudo certo. De qualquer forma, temos que manter o nível de excelência constante, seja no dia a dia, no treino ou nas partidas”, disse o arqueiro americano.

Matheus Cavichioli atuou em 44 dos 48 jogos do time nesta temporada, e foi titular com os três treinadores que passaram: Lisca, Mancini e agora com Marquinhos Santos. O arqueiro destaca que apesar das mudanças no comando, o comprometimento do grupo é o mesmo.

“O bacana disso é a compra da ideia que o grupo tem, o comprometimento e receptividade com quem chega. Fui muito bem recebido quando cheguei, e sempre foi assim com todos. O (Felipe) Conceição foi muito bem recebido, o Lisca também e o Mancini saiu daqui com bons frutos”, relembrou o goleiro, que está no Coelho há um ano.

Sobre Marquinhos Santos, que está no clube há cerca de 15 dias, Cavichioli conta que o treinador tem ajudado muito ao grupo, apesar do pouco tempo. “Um cara que tem nos ajudado bastante. Fruto disso, o lance do pênalti contra o Santos, que ele cantou a jogada em um treino, e tivemos a oportunidade de fazer e acabou dando certo. O que nosso grupo faz muito bem é ter essa humildade e comprometimento. Todos que passaram por aqui nunca impuseram nada, sempre deixaram em aberto para gente discutir o melhor para o América, e vem dando certo”, explicou.

O Coelho tem 38 pontos conquistados, e ainda tem 27 pontos em disputa nesta reta final; para se manter na Série A, precisa conquistar outros sete pontos, porém, o grupo projeta uma vaga inédita em uma competição continental. Neste domingo (7), encara o líder do Brasileirão, o Atlético, no Mineirão.

Fonte: O Tempo