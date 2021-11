Amigos fazem vaquinha para ajudar mulher salva durante chuva na Tereza Cristina

Com uma das pernas roxa, tomando várias medicamentos e sem trabalhar, a personal trainer Cibelle Freitas de Oliveira, de 32 anos, ainda se recupera em casa após ser resgatada de dentro do carro dela durante temporal na avenida Tereza Cristina, altura da Vila São Paulo, limite entre Belo Horizonte e Contagem, nesta semana. Em conversa com a reportagem de O TEMPO, nesta sexta-feira (5), ela contou que perdeu vários objetos de trabalho, e amigos organizaram uma vaquinha para ajudá-la.

Além do carro, que deu perda total, Cibelle avalia que teve um prejuízo de mais de R$ 5 mil. Na última segunda-feira (1º), ela voltava para casa após dar aulas na região Centro-Sul da capital, quando tudo aconteceu.

“Moro em Contagem e vou para a região Sul de Belo Horizonte todos os dias. Ligo sempre o GPS para ver a melhor rota e, às vezes, ele manda pela Tereza Cristina. Nesse dia estava chovendo muito, eu estava voltando para casa e o Anel Rodoviário estava bem congestionado. Fiquei com medo de alguma carreta perder freio, e o GPS traçou a rota para a Tereza Cristina. Quando eu cheguei lá, a pista estava liberada, não tinha nenhuma sinalização para que eu não pudesse continuar”, explicou.

Segundo ela, o asfalto estava molhado e a água ainda não tinha subido. No entanto, a situação mudou próximo ao Córrego Ferrugem. “Lá na frente, o carro foi bloqueado, a água estava mais alta. Eu tentei dar ré e não deu, tentei ir para frente e também não consegui. A água já foi empurrando o carro para um murinho e começou a entrar pelo assoalho. Na hora, eu só tive a clareza de abrir os vidros, ligar o pisca-alerta e passar para o banco do passageiro. Comecei a sinalizar e algumas pessoas já estavam vendo”, detalhou.

Cibelle conta que ficou na janela do carro segurando o teto e uma das pernas dentro dele. Nesse momento, dois moradores da região chegaram para ajudar. No primeiro momento, os homens tentaram usar uma corda, mas a personal não conseguiu pegar. Em seguida, a dupla jogou uma mangueira, que a mulher conseguiu amarrar no corpo.

Veja o vídeo:

Bombeiros tentam chegar até mulher presa em carro na Tereza Cristina para resgatá-lahttps://t.co/ccyGhMt9iS pic.twitter.com/3g9AjDdQ3S — O Tempo (@otempo) November 1, 2021

“Eu esperava um resgate de helicóptero que daria certo, mas não chegou. Chegaram dois moradores e ficaram comigo o tempo inteiro. O desespero mesmo foi quando a água chegou no pescoço, aí eu fiquei com medo e ficava pedindo a Deus para não deixar a água subir mais. Tive medo de morrer”, afirmou.

Atendimento médico

Cibelle bebeu muita água e desmaiou durante o resgate. Ao acordar, ela já estava na calçada. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) JK, em Contagem. A personal recebeu alta, mas precisou comprar vários remédios para tomar nos próximos dias. O valor passou de R$ 300.

Vaquinha

“Perdi documentos, óculos de grau, celular e meus materiais de trabalhos: pesos, barra, disco de equilíbrio, escadinha de agilidade, cinto de tração, elásticos, cones, cordas. Era uma miniacademia. O carro ficou alagado, com muito lixo, deu PT (perda total) e agora estão resolvendo a questão do seguro. A vaquinha tem como meta cerca de R$ 20 mil para eu resgatar o que perdi. Mesmo comprando tudo, eu ainda estou sem carro para deslocar ao trabalho. Toda a ajuda é bem-vinda, é só clicar no link que está no meu Instagram (@cibellepersonal) e contribuir com o que puder”.

Clique aqui e veja como ajudar. Até esta tarde, a vaquinha tinha arrecadado mais de R$ 10 mil.

Gratidão

Nessa quinta-feira (4), Cibelle se encontrou com os homens que a salvaram durante a chuva. “Eu agradeci, chorei, pedi a Deus pela vida deles. Também pedi para que não fizessem isso de novo. Eles correram muito risco de vida também. Aquele tipo de resgate foi muito arriscado”, finalizou.



Fonte: O Tempo