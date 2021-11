Ana Paula Renault não tem contrato renovado e deixa o SBT

O SBT anunciou no início da tarde desta sexta-feira (5) que Ana Paula Renault, 39, não faz mais parte do canal e consequentemente do elenco do programa vespertino Fofocalizando. A decisão, de acordo com nota oficial da emissora, foi em comum acordo.

“Em comum acordo com o SBT, Ana decidiu não renovar o seu contrato. A jornalista se despede da emissora após um ano e meio de uma trajetória conjunta marcada por uma parceria de muito respeito e sucesso entre as partes”, diz trecho do comunicado.

O canal afirma que não houve nenhum tipo de problema nos bastidores que tenha motivado o desligamento da ex-BBB do comando da atração.

“Não procedem as informações publicadas por alguns sites de que Ana Paula teria provocado uma série de confusões nos bastidores da emissora. O canal reitera que a relação da apresentadora com o departamento comercial, com as equipes de maquiagem, de figurino e com os colegas de palco sempre foi excelente”, diz.

Ainda não foi revelado o destino da apresentadora, apenas que ela decidiu seguir para outros rumos profissionais a partir de agora.

Em maio de 2020, o SBT confirmava que a ex-BBB Ana Paula Renault era efetivada no Triturando, programa que substituía o Fofocalizando, ao lado de nomes na época como Gabriel Cartolano e Chris Flores.

Polêmica, Ana Paula ficou nacionalmente conhecida durante sua participação no Big Brother Brasil 16, reality de onde acabou expulsa. Ela foi eliminada automaticamente ao dar um tapa no rosto de Renan durante uma festa.

Em 2018, entrou em A Fazenda 10. Em outubro daquele ano, foi a escolhida pelo público para deixar a competição da Record. A jornalista disputou a preferência do público com a ex-Power Couple e sua principal rival no programa, Nadja Pessoa, e acabou deixando o programa com 35,80% dos votos.

Fonte: O Tempo