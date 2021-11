Ariana Grande e Cynthia Erivo irão estrelar filme do musical ‘Wicked’

A cantora Ariana Grande, 28, e a atriz Cynthia Erivo, 34, foram anunciadas como protagonistas do filme “Wicked”, longa-metragem inspirado no famoso musical da Broadway. Segundo a revista Variety, elas viverão os papéis de Glinda e Elphaba, respectivamente.

As duas artistas comemoraram o papel com publicações nas redes sociais. “Querida Cynthia, honrada nem começa a descrever. Mal posso esperar para abraçá-la. Te vejo em Oz”, escreveu Ariana Grande em um cartão para Erivo, junto de flores rosas e verdes (as cores de Glinda e Elphaba).

Grande já venceu um Grammy e tem experiência na Broadway no espetáculo musical “13”, e já atuou em séries como “Victorious” e no filme “Não Olhe para Cima”. Erivo também possui grandes prêmios como Tony, Grammy e Emmy, todos pelo seu papel como Celie em “A Cor Púrpura”.

No Twitter, a Universal, responsável por produzir o filme do musical, retuitou uma publicação de 2011, onde Ariana Grande contava que tinha o sonho de interpretar Glinda algum dia em sua carreira. “E 10 anos depois…”, escreveu o perfil.

Prólogo do clássico “O Mágico de Oz”, “Wicked” traz a história de tudo o que aconteceu antes da chegada de Dorothy à cidade de Oz. Em sua exibição original, Idina Menzel e Kristin Chenoweth viveram as protagonistas Elphaba, a Bruxa Má do Oeste, e Glinda, a Bruxa Boa.

Menzel, 50, parabenizou as artistas por terem sido escaladas para o papel. “Parabéns a duas mulheres incríveis. Que [Wicked] mude suas vidas para melhor para todo o sempre, assim como mudou para nós. Muito amor”, escreveu.

O filme será dirigido por Jon M. Chu, que trabalhou em projetos como “Em Um Bairro de Nova York”, e terá roteiro de Stephen Schwartz e Winnie Holzman. Ainda não se sabe a data de estreia oficial do longa-metragem.

