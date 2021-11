Um avião de pequeno porte caiu nesta sexta-feira (5) em uma cachoeira de Caratinga, região do Vale do Rio Doce. Informações extraoficiais indicam que a aeronave seria da equipe da cantora sertaneja Marília Mendonça. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre os tripulantes do bimotor.

Fonte: O Tempo