Avião que transportava Marília Mendonça foi alvo de denúncias ao MPF e Anac

O avião que transportava a cantora Marília Mendonça e caiu na zona rural de Caratinga, na tarde desta sexta-feira (5), foi alvo de denúncia encaminhada pelo Ministério Público Federal (MPF) em Goiás para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em maio deste ano, procuradores enviaram um documento solicitando uma manifestação do órgão sobre possíveis irregularidades na empresa PEC Táxi Aéreo, dona da aeronave do acidente que vitimou a artista e outras quatro pessoas.

“A empresa acumula irregularidades que coloca (sic) em risco tripulantes e passageiros, mesmo diante de denúncias repetidas à ANAC, a empresa nunca passou por auditoria a fim de serem averiguadas as irregularidades”, diz trecho da denúncia levadantada pelo MPF.

O texto indica que a empresa não estaria respeitando a jornada de trabalho e regulamentação de descanso dos pilotos e da tripulação e estaria operando com equipamentos de segurança em desacordo com as normas. A aeronave que caiu em Caratinga, de prefixo PT-ONJ, é citada na denúncia e estaria com problemas no para-brisas, que ficaria embaçado, o que causava prejuízo visual em pousos e decolagens.

A reportagem aguarda um posicionamento da Anac sobre o assunto e sobre o acidente. Procurada pela reportagem, a PEC Táxi Aéreo não foi localizada.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão ligado à Força Aérea Brasileira, é responsável pelas investigações sobre a causa do acidente.

Confira a nota enviada pelo Cenipa:

“Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA 3), localizado no Rio de Janeiro (RJ), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a ação inicial do acidente envolvendo a aeronave de matrícula PT-ONJ, nesta sexta-feira (05), em Caratinga (MG).

Na Ação Inicial os investigadores identificam indícios, fotografam cenas, retiram partes da aeronave para análise, ouvem relatos de testemunhas, reúnem documentos, etc. Não existe um tempo previsto para essa atividade ocorrer, dependendo sempre da complexidade da ocorrência.

O objetivo das investigações realizadas pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes”.

Fonte: O Tempo