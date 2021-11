Casamento às Cegas Brasil: Reencontro tem pedido de matrimônio e bate-bocas

O canal do YouTube da Netflix disponibilizou nesta quinta-feira (4) o último e derradeiro capítulo do reality Casamento às Cegas Brasil. E o episódio de reencontro ficou marcado por revelações de namoro, um novo pedido de casamento e bate-bocas. Atenção: se você ainda não assistiu ao projeto, cuidado com os SPOILERS a seguir.

Ao final do reality, três casais haviam falado sim no altar. Porém, no episódio extra, o público pode ver que apenas Lissio e Luana permanecem juntos. Nanda Terra e Thiago terminaram o casamento assim como Hudson e Carol.

Os motivos para o término entre Hudson e Carol não foram revelados. Porém, no momento em que ambos ficaram frente a frente, ficou perceptível que há rusgas entre o ex-casal. Hudson se recusou a dar a mão para a sua ex e o clima pesou.

O mesmo aconteceu com Nanda e Thiago. O paraquedista foi acusado por parte do público de ter tido comportamentos machistas e, por isso, se desculpou com Nanda e outras mulheres do reality.

Os dois não conseguiram se entender após o altar e acabaram se separando logo depois de trocarem alianças. A curiosidade é que Nanda está namorando outro competidor do game: o velejador Mack, o outro candidato por quem ela ficou mexida, mas acabou optando por Thiago. Ele a pediu em casamento de surpresa, e Nanda aceitou.

Clima tenso também entre Ana Prado e Shayan. O casal que chegou a ser o queridinho do público vem se acusando publicamente. Ana afirma que o ex a chamou de “retardada e idiota” na frente de sua filha pequena, e ele nega veementemente.

No momento em que se sentaram para dizer as últimas palavras um ao outro, o iraniano pediu para que ela encontre seu caminho e pare de prejudicar sua vida e saiu sem querer papo.

Já com relação ao ex-casal Dayanne e Rodrigo, as coisas parecem estar mais tranquilas. Ela aceitou o pedido dele de desculpas por ter exposto a intimidade dos dois a outras pessoas.

No final, selaram uma amizade. Dayanne disse que está namorando outra pessoa, mas não revelou sua identidade. “Esse cara é sortudo”, disse Rodrigo.

