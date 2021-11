Clubes e personalidades do esporte lamentam morte de Marília Mendonça; veja

Clubes e personalidades do futebol brasileiro lamentaram nas redes sociais a morte de Marília Mendonça, 26. A cantora sertaneja estava em um avião que caiu na tarde desta sexta-feira (5), em Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Além dela, estavam a bordo o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da sertaneja Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto do avião, cujas identidades ainda não foram reveladas. Veja as homenagens:

Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês. — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 5, 2021

O Atlético lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça, exemplo de garra e talento, e das demais vítimas do acidente. Nosso abraço aos familiares, amigos, fãs e a todos que acompanharam sua trajetória. Nossos corações estão com você, Marília. pic.twitter.com/dKz4DHBPes — Atlético 😷 (@Atletico) November 5, 2021

Lamentamos profundamente o falecimento da talentosa cantora e compositora Marília Mendonça. Nossos pêsames aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Que Deus possa confortar os corações! Descanse em paz. 📸 Divulgação/G1 pic.twitter.com/KKX2q1tJ29 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 5, 2021

Lamentamos profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça e de todos os tripulantes que a acompanhavam. Que familiares, amigos e fãs encontrem força neste momento tão difícil e delicado. — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) November 5, 2021

Com imensa tristeza recebemos a notícia do falecimento da cantora Marília Mendonça e outros 4 ocupantes da aeronave, em Caratinga. Desejamos força aos fãs, amigos e familiares. 🙏 pic.twitter.com/qZwttBQOIt — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 5, 2021

O Ceará SC deseja força para todos os familiares, amigos e fãs da cantora Marília Mendonça. Desejamos conforto também para todos os familiares e amigos de todas as vítimas do acidente. Marília tinha carinho especial pelo nosso estado e os cearenses por ela. Descanse em paz. 🖤 pic.twitter.com/H6C4glXXft — Ceará Sporting Club #NuncaAbandonar (@CearaSC) November 5, 2021

O jogador de futebol Neymar que era próximo da cantora, também lamentou a morte.

O clube de coração da cantora, o Flamengo, também enviou condolências à família.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da cantora rubro-negra Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. Muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Descanse em paz, Marília. 🙏#CRF — Flamengo (@Flamengo) November 5, 2021

Fonte: O Tempo